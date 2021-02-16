Молодые томские музыканты могут принять участие в онлайн-проекте «Студия МТС Live»

16 февраля 2021 / Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Молодых и начинающих томских музыкантов приглашают принять участие в онлайн-проекте «Студия МТС Live» — серии коротких студийных выступлений с интервью и презентацией. Сбор заявок уже стартовал.

Музыкальный стиль артистов и коллективов не имеет значения, отмечают организаторы. Ключевыми критериями при отборе станут возможность живого исполнения, нетривиальность и актуальность музыкального материала. Музыканты, которые пройдут отбор, получат возможность рассказать о себе широкой аудитории. МТС в рамках проекта отвечает за съемку и продвижение видеороликов с презентацией артистов.

«Мы получили много положительных откликов о проекте как от промоутеров и коллег по индустрии, так и от артистов-участников и их музыкальных менеджеров. Растущий интерес к проекту трансформируется в запросы на участие в нем и от других артистов, — отметил генеральный директор „МТС Энтертейнмент“ Михаил Минин. — Открыв сбор заявок, мы даем молодым музыкантам возможность показать себя широкой аудитории. Для концертного бизнеса МТС это перспектива стать одними из первых, кто получит контакты с новыми талантами, сможет развивать их и расти вместе с ними, в том числе начать работу по организации их концертов и туров. Мы видим, что пандемия увеличила спрос на музыкальный онлайн-контент, и ожидаем, что подобный формат останется актуальным еще долгое время».

Подать заявку на участие можно заполнив анкету на сайте, в которой нужно рассказать о себе и прислать ссылки на видеозаписи своих выступлений.

Студия МТС Live была запущена в декабре 2020 года как новый проект МТС по работе с актуальными и быстрорастущими нишевыми артистами. Формат проекта — серия студийных выступлений с живым исполнением материала и коротким интервью. С момента запуска проекта вышло уже четыре ролика с группами «Буерак», Mirele, ssshhhiiittt! и «Источник», суммарно собравших более 500 000 просмотров. Посмотреть выпуски можно на YouTube-канале МТС Live.

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