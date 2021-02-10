Адвокаты арестованного мэра Томска просят приостановить производство по его делу из-за состояния здоровья

10 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Защита главы Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении полномочий, просит СКР и прокуратуру приостановить производство по уголовному делу из-за состояния его здоровья, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката Марину Вихлянцеву.

«Считаем, что жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков. В связи с этим мы обратились к руководству Следственного комитета и прокуратуры с просьбой дать оценку законности таких действий сотрудников СКР и проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Ивана Григорьевича», — сказала Вихлянцева.

По ее словам, в настоящее время такая процессуальная возможность имеется в связи с невозможностью участия Кляйна в рассмотрении дела из-за болезни — у него, по данным Томского НИИ онкологии, выявлено новообразование, и ему требуется операция.

Как сообщалось, 14 ноября прошлого года Кировский районный суд арестовал Кляйна. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери. Виновным мэр себя не признает.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал провести Кляйну операцию, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение о операции принимают «коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник».

В тот же день стало известно, что следствие по делу завершено, Кляйну предстоит ознакомление с материалами дела.

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