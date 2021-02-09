С завтрашнего дня томские кафе и рестораны вернутся к работе без временных ограничений — губернатор

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Томские кафе и рестораны вернутся к режиму работы без временных ограничений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Мы — самая молодая область в Российской Федерации. Студенты на этой неделе возобновили очные занятия. У нас молодежный город, где нужно не только учиться, но и где-то встречаться. Перед отъездом я дал команду подготовить распоряжение, которое разрешает работу клубов и ресторанов в ночное время с соблюдением всех мер», — сообщил Жвачкин.

Он отметил, что распоряжение вступит в силу с 10 февраля.

Как сообщалось, томские заведения общепита временно прекратили работу из-за пандемии COVID-19 в марте. Свою работу они возобновили в середине лета, однако с соблюдением ограничительных мер, одно из которых — время работы до 23:00. В ноябре кафе и ресторанов получили возможность принимать посетителей еще на час больше.

По последним данным, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 29,036 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 26,333 тыс пациентов, умерли 277 человек.

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