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Скончался известный томский архитектор Петр Зыбайло

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В воскресенье, 7 февраля, ушел из жизни Петр Зыбайло — архитектор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Российской Академии архитектурного наследия, некогда возглавлявший институт «Сибспецпроектреставрация».

Прощание состоится завтра, 10 февраля, в Знаменском храме (ул.Войкова, 16) с 13.00 до 14.00.

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