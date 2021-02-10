В Томск могут приехать странствующие куклы господина ПэЖо

Спектакль в жанре уличного театра планирует поставить главный режиссер Томского театра юного зрителя Дмитрий Акимов. Об этом он рассказал в интервью «Томскому Обзору».

«Мне кажется, это может быть невероятным впечатлением для всех участников, совсем другой театр. Он обогатит артистов новым профессиональным инструментарием. Зрителю подарит эмоции, театральную эстетику, с которой Томск незнаком. Уверен, такие проекты расширяют представления о театре. Уличный спектакль заставит кого-то из случайных прохожих остановиться, вглядеться и понять, что театр — это нескучно. Мы думаем делать уличные истории не зимой, когда все должны были бы надеть шубы и тулупы, а в теплые месяцы. Я за то, что всегда надо пробовать. Если зимой мы спешим в театр греться, то летом хочется наслаждаться солнцем, прогулками. И здорово будет предложить совмещать их со спектаклем», — говорит Дмитрий.

Ранее, на встрече с журналистами сразу после своего назначения Дмитрий Акимов отмечал, что ТЮЗ ведет переговоры с командой санкт-петербургского проекта «Странствующие куклы господина ПэЖо».

Сейчас в театре решают, за счет каких средств можно было бы реализовать подобный проект.

Это первый профессиональный театр маски в России. С 1993 года он занимается не только собственными уличными постановками, но и помогает с организацией подобных спектаклей в других театрах и проводит обучение актеров.

Необычные куклы притягивают внимание своими одновременно страшными и завораживающими масками, волшебными историями и магией уличных представлений, вдохновленных лучшими традициями европейского карнавала. Театр опирается на самые разные культурные платформы - от барочной оперы, исторического фехтования, восточных боевых искусств до средневековых миниатюр и цирка Феллини.

Актеры театра умеют работать с уличным зрителем - их представления могут собирать сотни человек самого разного возраста и рода занятий. Даже скептики с легкостью вовлекаются в представление и принимают участие в экспериментах «Странствующих кукол» с публикой.

За почти 30-летнюю историю «Странствующие куклы господина ПэЖо» участвовали во множестве фестивалей как в России, так и за рубежом. Театр неоднократно становился обладателем престижных премий.

Фото: «Странствующие куклы господина ПэЖо»

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