Здание на ул.Пушкина, 28а в Томске вошло в программу «Дом за рубль»

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2021 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru

Двухэтажный деревянный памятник истории и культуры по ул.Пушкина, 28а в Томске будет восстановлен в рамках программы «Дом за рубль». На прошедших накануне, 8 февраля, торгах определился потенциальный инвестор, сообщает пресс-служба мэрии.

Участником аукциона, подтвердившим начальную цену арендной платы в год в размере 121 341.84 руб., стало ООО «Первая транспортная компания» (Томск). После подписания договора компания станет арендатором 36-го по счету объекта, участвующего в муниципальной программе «Дом за рубль».

Деревянный дом на кирпичном цокольном этаже по ул. Пушкина, 28а, построен в 1902 году. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Его общая площадь составляет 262,1 кв.м. Здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам передают старинные дома в аренду на 49 лет. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля в год. С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска».

В настоящее время в рамках томского муниципального проекта «Дом за рубль» восстановлено 5 объектов, на 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.

Узнать больше о программе «Дом за рубль» можно в наших материалах.

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