Ректор ТГУ прокомментировал свое назначение и.о. президента Российской академии образования

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал, чем будет заниматься в качестве исполняющего обязанности президента Российской академии образования.

«Как вице-президент я буду временно исполнять обязанности главы РАО, моя основная задача — обеспечить поддержку всех ранее заявленных проектов академии», — сообщил Эдуард Галажинский, отметив, что пост президента РАО он будет совмещать с должностью ректора ТГУ.

Напомним, в минувшую субботу, 6 февраля, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном назначении Эдуарда Галажинского и.о. президента РАО. На этом посту он сменил Юрия Зинченко.

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