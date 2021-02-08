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Завтра томичей ждет ветер и мокрый снег

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Завтра, 9 февраля, в Томске и Томской области ожидается снег, ветер и гололед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, ухудшение видимости, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра, местами с порывами 19-24 м/с, снежные заносы. Похолодание, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций.

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