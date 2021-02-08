За сутки в Томской области зарегистрировано 83 новых случаев COVID-19
8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 87 человек, сообщает региональный Оперштаб.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 945 случаев заболевания COVID-19, 26 228 человек выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.
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