Более 15 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступили в Томскую область

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник «V»). В медицинские учреждения Томска передано 8 800 доз, еще 6 320 доз – в другие муниципальные образования региона.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в Томске открыты 33 пункта вакцинации. В области прививочные кабинеты есть во всех районных больницах, в них доставляют жителей других населенных пунктов муниципалитета, желающих поставить прививку. Кроме того, 18 выездных бригад, сформированных из работников районных больниц, по графику выезжают в фельдшерско-акушерские пункты отдаленных населенных пунктов.

На сегодняшний день в Томской области прививки поставили 7 042 человека, из них 1 778 привились двумя компонентами. За весь период вакцинации в регион доставлено 22 162 дозы, включая поступившие сегодня 15 120 доз.

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Все заявки на вакцинацию обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: