Сибирский химкомбинат к 2030г планирует увеличить выручку на 50% и штат до 5,5 тыс. человек

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: НО "РАО"

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в АО «ТВЭЛ» «Росатома») запланировало существенный рост выручки, а также штата сотрудников к 2030 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента топливной компании Наталюя Никипелову.

По ее словам, задачи прописаны в принятой комплексной программе развития СХК до 2030 года.

«На 2030 год комбинат видит четко 5,5 тыс. сотрудников у себя. Это против 3,2 тыс. человек сейчас. И рост выручки — почти на 50% в целом по комбинату», — сообщила Никипелова.

Она отметила, что «Сибирский химкомбинат» остается единственным конверсионным предприятием «ТВЭЛа».

Сибирский химический комбинат расположен в г.Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Выручка предприятия по РСБУ в 2019 году составила 12,01 млрд рублей, чистая прибыль — 2,39 млрд рублей.

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