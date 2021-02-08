К следующему году в Томской области заработает крупный мусоросортировочный комплекс
8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Согласно новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами к 2022 году в Томске введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс для приема отходов из 18 муниципалитетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В отдаленных селах откроют объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа, в девяти населенных пунктах появятся мусоросортировочные комплексы с выборкой полезных фракций для дальнейшей переработки.
За счет создания этих инфраструктурных объектов в хозяйственный оборот будет вовлечено более 60 % отходов.
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