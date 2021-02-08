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К следующему году в Томской области заработает крупный мусоросортировочный комплекс

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Согласно новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами к 2022 году в Томске введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс для приема отходов из 18 муниципалитетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В отдаленных селах откроют объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа, в девяти населенных пунктах появятся мусоросортировочные комплексы с выборкой полезных фракций для дальнейшей переработки.

За счет создания этих инфраструктурных объектов в хозяйственный оборот будет вовлечено более 60 % отходов.

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