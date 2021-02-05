Nordwind в апреле возобновит полеты из Томска в Санкт-Петербург

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания Nordwind Airlines с 26 апреля возобновит регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Томск — Санкт-Петербург, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аэропорта «Богашево».

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам — и продлятся до 30 октября.

Время вылета из Санкт-Петербурга запланировано на 00:25, из Томска — на 09:35 (время местное). Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Как сообщалось, данный маршрут Nordwind Airlines опробовала в новогодние каникулы, осуществив четыре рейса в каждом направлении.

Регулярные рейсы из Петербурга в Томск выполняются не постоянно: последний раз на этом маршруте летали «Уральские авиалинии» в 2017 году с частотой 1-2 раза в неделю. В настоящее время рейсы на этом маршруте никто не выполняет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

На сайте перевозчика говорится, что его парк состоит из 33 воздушных судов таких типов, как Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321.

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