18+
18+

Nordwind в апреле возобновит полеты из Томска в Санкт-Петербург

Путешествия, Томские новости, аэропорт богашево перелет Томск петербург полеты Nordwind в апреле возобновит полеты из Томска в Санкт-Петербург

Авиакомпания Nordwind Airlines с 26 апреля возобновит регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Томск — Санкт-Петербург, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аэропорта «Богашево».

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам — и продлятся до 30 октября.

Время вылета из Санкт-Петербурга запланировано на 00:25, из Томска — на 09:35 (время местное). Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Как сообщалось, данный маршрут Nordwind Airlines опробовала в новогодние каникулы, осуществив четыре рейса в каждом направлении.

Регулярные рейсы из Петербурга в Томск выполняются не постоянно: последний раз на этом маршруте летали «Уральские авиалинии» в 2017 году с частотой 1-2 раза в неделю. В настоящее время рейсы на этом маршруте никто не выполняет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

На сайте перевозчика говорится, что его парк состоит из 33 воздушных судов таких типов, как Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский коллектив NiNa Band признан лучшей кавер-группой Сибири по версии Wedding Awards

17 февраля 2021
Томские новости

Томичи могут узнать факты о ТПУ и подписать открытку на сайте к 125-летию вуза

15 февраля 2021
Томские новости

Новый главреж томского ТЮЗа поставит спектакль по малоизвестной пьесе Островского

15 февраля 2021
Томские новости

В Томске открывается первая фотовыставка, посвященная медикам, работающим в респираторных госпиталях

27 января 2021
Томские новости

В Томске вновь пройдет фестиваль «мУкА. Склады искусства»

3 февраля 2021
Томские новости

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

1 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительный спектакль, в котором сыграют томские бизнесмены

4 февраля 2021
Томские новости

Томские ученые предложили новый метод поиска микроповреждений в авиационных стеклах

17 февраля 2021
Томские новости

Сибирский химкомбинат к 2030г планирует увеличить выручку на 50% и штат до 5,5 тыс. человек

8 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle