В Томске запретили парковку на участке по пер. Островского

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске закрыли для парковки машин участок пер. Островского от ул. Б. Подгорной до ул. М. Подгорной. Соответствующее решение принял департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска «в целях обеспечения безопасности дорожного движения».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на обозначенном участке установлены соответствующие дорожные знаки. Освобождение дороги от припаркованных автомобилей позволит улучшить качество проведения работ по очистке снега, организовать безопасный разъезд встречного транспорта.

Томичей просят соблюдать Правила дорожного движения, обращая внимание на установленные знаки.

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