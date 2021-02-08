Городское путешествие: кто заказывает книгу о Томске из Словакии

8 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Книгу «Городское путешествие. Томск», которую наша команда издает этой весной, заказывают самые разные люди.

Кто-то из них живет в Томске, кто-то давно уехал из города, но не теряет с ним связь и интересуется его жизнью. Один из них — Дмитрий Абрамов, куратор образовательных проектов, организатор PechaKucha Night Moscow и CreativeMornings Moscow. Узнали, что он думает о «Городском путешествии» и чем его зацепил этот проект:

«Я родился и вырос в Каргаске. Потом 10 лет учился, жил и работал в Томске. Томск — родной и важный для меня город, который дал мне очень много. Когда я работал на «Радио Сибирь», мы старались в эфире регулярно рассказывать что-то интересное и про настоящее, и про прошлое города. Потому что невозможно «найти свое место», оказаться «в своей тарелке», не понимая, где ты находишься сейчас. Надеюсь, эта книга поселится на книжной полке в радиосибирской эфирной студии и будет помогать ведущим увлекательно рассказывать про историю города.

После Томска я 10 лет жил в Москве. Сейчас я живу в Словакии. Её столица — Братислава — часто напоминает мне Томск. Она тоже уютная, спокойная, зеленая. Здесь тоже много студентов. И заказывая «Городское путешествие. Томск» в Братиславу, я, во-первых, хочу получить кусочек родного города, а во-вторых, новую оптику: как смотреть на любой город, находить в нём интересные сюжеты и взаимосвязи. А еще вдохновение и радость понимания: «в каком классном месте я живу!»

Здорово, что книга адресована школьникам (хотя взрослым, я уверен, ее тоже будет интересно читать) — в детстве у человека больше любознательности и желания исследовать мир вокруг себя. Отлично помню, как в школе я постоянно ходил в библиотеку, чтобы по крупицам собирать информацию для рефератов и докладов про Западную Сибирь и Каргасокский район. Если бы у меня была машина времени, я бы обязательно отправил эту книгу себе десятилетнему. И конечно, к «Городскому путешествию. Томск» максимально подходит всем знакомое с детства выражение «книга лучший подарок».

Отдельно хочется поблагодарить всю команду, которая работает над созданием этой книги. Не понаслышке знаю, какой это титанический труд: придумать, написать, проиллюстрировать, сверстать и напечатать книгу. И как хорошо, что есть люди, которые находят в себе мотивацию и силы делать проекты такого рода — про настоящий интерес и любовь к окружающему миру».

Дмитрий Абрамов, куратор образовательных проектов, организатор PechaKucha Night Moscow и CreativeMornings Moscow Фото: Владимир Дударев

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book и следите за новостями в инстаграм-аккаунте книги https://www.instagram.com/citytravelbook

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon. Так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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