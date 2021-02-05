Дуэт из Томска принял участие в «Comedy Батлл» на ТНТ

5 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ТНТ

Сегодня, 5 февраля, в эфире телеканала ТНТ в новом сезоне «Comedy Баттл» примут участие томичи Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц. Дуэт под названием «Сожители» образовался случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте.

Как сообщает пресс-служба телеканала, Дмитрий и Евгения давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята».

«Наш дуэт впервые принимал участие в проекте „Comedy Баттл“, предложение попробовать свои силы и пройти кастинг поступило от знакомых ребят с авторской группы проекта. Мы с Евгенией готовились, писали номера, после получили утверждение от продюсеров шоу. Если говорить об отношениях среди команд, во время съемок, то атмосфера дружелюбная. Соперниками мы станем только в финале, а пока нужно без оглядки на других выступать смешно и хорошо», — рассказывает участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.

Посмотреть на томичей в эфире ТНТ можно сегодня в 22.00.

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