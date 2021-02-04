Томские ученые первыми в РФ применят зимнюю технологию для очистки водоема от нефти

Группа ученых Томского госуниверситета приступают к очистке водотока Малый Войвож (приток р.Ярега) от угледовородов. Впервые в РФ они используют зимнюю технологию, разработанную биологами ТГУ для очистки.

Как уточняют в пресс-службе вуза, объект, на котором предстоит работать команде БИ ТГУ, находится в Ухтинском районе Республики Коми. Ручей Малый Войвож (протяжённость — несколько километров) впадает в реку Ярега (приток Ухты), таким образом влияет на обе эти экосистемы.

«Ярегское месторождение нефти было открыто в 30-е годы прошлого века, около 90 лет там идёт активная добыча, — говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев. — С советских времён осталось немало „исторических“ загрязнений, которые требуют устранения, ведь нефть, опускаясь на дно водоёмов, может храниться там десятки лет. Компания „Лукойл-Коми“ сочла необходимым произвести комплексную очистку водотока с использованием новых технологических решений и вернуть ему исходное состояние. Работы на этом объекте стартуют сейчас и завершатся в конце июня. При этом будут использованы два варианта технологии „Аэрощуп“ — зимний и летний».

Если летний способ биологами применялся уже много раз, то у зимнего в Республике Коми состоится официальный дебют. Элементы зимней технологии были опробованы в тестовом режиме и показали эффективность.

«В северных регионах, где добывается большая часть российской нефти, бывает трудно добраться к месту устранения аварии. Именно по этой причине последствия нештатных ситуаций иногда бывают замечены и устранены с задержкой. Поэтому для северных регионов использование зимней технологии — это оптимальный вариант, несмотря на то, что приходится работать в сложных климатических условиях, — говорит Данил Воробьев. — Наряду с этим плюсом зимней очистки является её максимальная экологичность. В холодное время года в отсутствие вегетационных процессов вмешательство в экосистему водоемов происходит с минимальным ущербом».

Сейчас команда БИ ТГУ проводит подготовительные работы — освобождает водоток от завалов деревьев для беспрепятственной работы очистных комплексов. На следующем этапе будет произведена очистка донных отложений водотока на участке протяжённостью пять километров. На завершающем этапе учёные БИ ТГУ в течение двух лет будут вести мониторинг — анализировать состояние воды, донных отложений, гидробионтов, прибрежных почв, чтобы объективно оценить эффективность очистки Малого Войвожа.

«Аэрощуп» — технология, созданная учёными БИ ТГУ для очистки донных отложений водоёмов от нефти нефтепродуктов. Очистка водоёмов производится без использования препаратов и выемки грунтов, что является основой большинства существующих методов. Технология ТГУ «Аэрощуп» единственная в России имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.

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