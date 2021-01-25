Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском
4 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 3 февраля, на 10 километре объездной дороги Томска произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.35. По предварительным данным, 45-летняя женщна-водитель Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным Kia Mohave, который также выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.
С травмами водитель Kia был госпитализирован.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: