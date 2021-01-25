18+
18+

Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

Происшествия, Томские новости, ДТП врезались авария пострадали сводка происшествий аварии жесть Томска дорожная обстановка Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

Вчера, 3 февраля, на 10 километре объездной дороги Томска произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.35. По предварительным данным, 45-летняя женщна-водитель Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным Kia Mohave, который также выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

С травмами водитель Kia был госпитализирован.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра томичей ждут сильные морозы

25 января 2021
Томские новости

В Томске пройдут лекции ученых Большого университета

21 января 2021
Томские новости

Администрация Томска подала в суд на организатора «заказных» перевозок по автобусному маршруту №3

27 января 2021
Томские новости

На карте Томска появится имя Вячеслава Новицкого

21 января 2021
Томские новости

В 2020 году томские ателье сшили больше двух миллионов защитных масок

10 февраля 2021
Томские новости

«Капсула» с голосовым помощником «Маруся» популярна в Томской области.

22 января 2021
Томские новости

Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

3 февраля 2021
Томские новости

«Томскводоканал» скорректировал сроки отключения воды в микрорайоне Спичфабрика

26 января 2021
Томские новости

Девочка, катавшаяся на санках, пристегнутых к собаке, попала под машину в Томской области

29 января 2021
Комментарии для сайта Cackle