Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 4 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 3 февраля, на 10 километре объездной дороги Томска произошло тройное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.35. По предварительным данным, 45-летняя женщна-водитель Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным Kia Mohave, который также выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

С травмами водитель Kia был госпитализирован.

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