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За сутки в Томской области зарегистрировали более 90 новых случав COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 91 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 127 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 512 случаев заболевания коронавирусом. 25 725 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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