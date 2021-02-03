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Томским предприятиям, пострадавшим в пандемию, начали выдавать займы по льготной ставке

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В Томской области запущена новая заемная программа «Финансирование текущей деятельности для пострадавших отраслей», в рамках которой предприятия могут рассчитывать на займ по ставке 3,4% годовых.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, кредит можно взять на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев о двух лет. При этом заемщикам предлагается отсрочка оплаты основного долга на полгода. При получении займа на сумму до 300 тыс. рублей залог или поручительство не требуется.

В сообщении уточняется, что заемные средства можно потратить на пополнение оборотных средств, аренду, оплату налогов, страховых взносов, выплату зарплаты и расчеты с поставщиками.

Заявку можно предоставить лично в Фонд микрофинансирования Томской области по адресу Московский тракт, 12, 3-й этаж, а также на сайте фонда или на Цифровой платформе развития Томской области.

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