В Томске вновь пройдет фестиваль «мУкА. Склады искусства»

3 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В мае–июне 2021 года в Томске вновь пройдет фестиваль «мУкА. Склады искусства» от Института искусств и культуры ТГУ. Новой площадкой проекта станет Университетская роща, а главным объектом — мост через реку Медичку. Организаторы планируют благоустроить территорию и создать арт-парк, сообщает пресс-служба ТГУ.

Изначально арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» затевался для привлечения внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова» и создания в нем центра современной культуры. Мероприятие прошло в мае–июне 2019-го, а в этом году было принято решение масштабировать проект.

Организаторы также готовы к сотрудничеству с возможным новым хозяином Гороховских складов как по концепции создания чего-либо в нем, так и по творческим проектам.

— В этом году фестиваль пройдет на территории Университетской рощи, уже выбран прекрасный объект ­– мостик через речку Медичку Андрея Крячкова. Это первый железобетонный мост в Сибири, который проектировал архитектор Гороховских складов, — рассказала руководитель фестиваля, замдиректора Института искусств и культуры ТГУ Анастасия Куклина.

Мостик через реку Медичку находится на территории университетской рощи на границе сразу двух крупных вузов — ТГУ и СибГМУ. Работы по благоустройству и превращению прилегающей территории в арт-парк планируют осуществить в партнерстве университетов. И это может стать одним из примеров сотрудничества в консорциуме Большого университета.

— Сейчас мы уже практически определись с художниками, которые реализуют свои проекты на территории рощи у ТГУ и СибГМУ. Такие работы еще называют site specific — привязанные к месту художественные проекты, которые и сформируют тот самый арт-парк — пространство для размышлений, отдыха, творчества и образования в рамках Большого университета — добавил директор ИИК Дмитрий Галкин.

Как отметили организаторы фестиваля, сейчас обсуждаются юридические вопросы. Ведь мост через реку Медичку — это памятник выявленного значения, и поэтому есть ряд нюансов относительно благоустройства территории. Сам фестиваль планируется провести с 31 мая по 2 июня.

Продолжением и масштабированием фестиваля станет арт-платформа «Сиббис», которая будет работать на устойчивое развитие креативных индустрий Томска. Сама по себе платформа — это ряд элементов, которые выполняют свои определенные функции, но вместе влияют на общий культурный процесс.

— «Сиббис» — эта такая творческая фабрика, где мы ищем разные художественные решения для осмысления нашей сибирской идентичности. Это целая система из обучения, мероприятий и даже механизмов коммерциализации, которая позволит, с одной стороны, вовлечь молодых художников в работу с профессионалами, а с другой привлечет и горожан к творческому процессу — объяснил Дмитрий Галкин.

На создание такой платформы и реализацию фестиваля в 2021 году Анастасия Куклина получила грант в рамках программы «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» (организаторы Universal University, мастерская «Сенеж») от «Росмолодежи» в размере 750 тысяч рублей.

В этом году фестиваль проводится в партнерстве с Пушкинским музеем.

Комплекс Гороховских складов из красного кирпича с похожими на иллюминаторы круглыми окошками был построен в 1916 году по проекту архитектора Крячкова в стиле модерн. В 1995 году Гороховские склады были объявлены памятником архитектуры федерального значения. В разное время здание то пустовало, то становилось временным пристанищем разных организаций. Сейчас оно выставлено на торги. Победитель аукциона будет обязан провести работы по реставрации здания в течение 7 лет.

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