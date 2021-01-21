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Гороховские склады в Томске выставлены на аукцион

Архитектура и дизайн, Исторический центр, Томские новости, Гороховские склады томск ремонт Гороховские склады в Томске выставлены на аукцион

Комплекс зданий по адресу: Набережная реки Томи, 27, известный как «Гороховские склады», будет выставлен на продажу 5 февраля, сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ».

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 февраля участники аукциона будут определены 3 февраля, начальная цена лота составляет 9,6 млн рублей. Победитель аукциона обязан провести работы по сохранению этого объекта культурного наследия федерального значения в течение 7 лет.

В состав имущественного комплекса, выставленного на торги входит земельный участок площадью 0,15 га и расположенное на нем здание в стиле модерн площадью 1,8 тыс. кв. м. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Разрешено использование для размещения объектов культуры, для эксплуатации и обслуживания клуба.

Участниками конкурса могут быть любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие необходимые документы и перечислившие сумму задатка в размере 1,9 млн рублей.

В конкурсе не могут участвовать государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, юридические лица, в чьем уставном капитале доля государства превышает 25%, организации, зарегистрированные в офшорных зонах.

По условиям договора, победитель аукциона обязан провести реконструкцию здания без изменения габаритов, высоты, строительных и отделочных материалов. Не допускается устройство мансард, вальмовых крыш с изломом, изменение расстекловки и установка пластиковых окон. Запрещается размещение рекламных щитов и информационных вывесок с названием организации — более 0,2% от площади главного фасада.

В настоящее время, как указано в конкурсном извещении, объект недвижимости по назначению не используется и находится в аварийном состоянии. «Наблюдается частичное разрушение фундамента, в стенах сквозные трещины, кирпичные стены пристройки со стороны восточного фасада разрушены, металлические двери деформированы, деревянные двери отсутствуют, кровля частично отсутствует, стропила и обрешетка имеют многочисленные повреждения и подвержены гнили, окна частично отсутствуют».

Гороховские склады построены в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века оно принадлежало купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.

В 2014 году здание передали в оперативное управление Сибирскому филиалу ГЦСИ-РОСИЗО. Руководство филиала неоднократно подавало заявки на участие в программе Минкульта РФ «Культура России», чтобы получить финансирование реставрационных работ в сумме около 100 млн рублей, но средства так и не были выделены.

Когда томский филиал РОСИЗО в 2019 году перешел в подчинение Пушкинскому музею, эта организация не приняла Гороховские склады на свой баланс. Сегодня объект законсервирован и пустует.

Отметим, что компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.

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