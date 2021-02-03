Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

3 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

Просветительская программа, посвященная истории ГУЛАГа, пройдет в Томске 26 февраля. Она включает выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы», которая пройдет в Томской областном краеведческом музее и кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», сообщают организаторы.

«Подразделения сети лагерей находились в каждой области РСФСР и во всех союзных республиках. Заключенные ГУЛАГа строили не только предприятия, каналы, дороги и плотины, но и целые города — Норильск, Магадан, Воркуту, Салехард, Комсомольск, Находку, Братск и многие другие. Однако, к сожалению, знания современных людей об этом периоде истории поверхностны, и далеко не у всех есть возможность посетить Музей истории ГУЛАГа в Москве. Поэтому Музей выходит за рамки собственных стен и при поддержке Фонда Памяти начинает проводить тематические мероприятия по всей России», — рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Выставка рассказывает о системе исправительно-трудовых лагерей, в которых отбывали наказание осужденные не только за бытовые и уголовные преступления, но и по политическим мотивам. За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался в ГУЛАГе навечно.

Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды.

Географию и масштаб системы лагерей подчеркивает Интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями о каждом объекте. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи — узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии.

Экспозиция откроется 26 февраля в 15.00 в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова (пр. Ленина, 75). В день открытия пройдет экскурсия по выставке.

Позже в этот же день, в 19.00 в Зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого — создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и лагеря. Сотрудники Музея истории ГУЛАГа записывают интервью узников лагерей, членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сотрудников лагерной системы, а также тех, до кого память о системе исправительных учреждений дошла через документы, вещи, семейные воспоминания и архивные материалы.

Координатор регионального развития Фонда Памяти Алексей Трубин покажет истории репрессированных людей, чьи жизни были связаны с Томском, и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта. В фойе центра будет работать небольшая фотовыставка, посвященная проекту «Мой ГУЛАГ».

Вход на все события свободный.

Музей истории ГУЛАГа — центр изучения, осмысления и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Миссия Музея — рассказывать о массовых репрессиях и тем самым побуждать к размышлению о правах и свободах человека.

Музей собирает и изучает материалы государственных и семейных архивов; воспоминания участников событий и их личные вещи; предметы, найденные на местах расположения лагерей. Постоянная экспозиция Музея показывает этапы формирования карательной системы в 1918–1956 гг. и её влияние на судьбы отдельных людей; временные выставки позволяют погрузиться в отдельные эпизоды истории и всесторонне рассмотреть феномен массовых репрессий.

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