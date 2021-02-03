18+
18+

Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

Культура в Томске, Томские новости, выставка кино куда сходить мероприятия в Томске Томской области выставки новые выставки Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

Просветительская программа, посвященная истории ГУЛАГа, пройдет в Томске 26 февраля. Она включает выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы», которая пройдет в Томской областном краеведческом музее и кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», сообщают организаторы.

«Подразделения сети лагерей находились в каждой области РСФСР и во всех союзных республиках. Заключенные ГУЛАГа строили не только предприятия, каналы, дороги и плотины, но и целые города — Норильск, Магадан, Воркуту, Салехард, Комсомольск, Находку, Братск и многие другие. Однако, к сожалению, знания современных людей об этом периоде истории поверхностны, и далеко не у всех есть возможность посетить Музей истории ГУЛАГа в Москве. Поэтому Музей выходит за рамки собственных стен и при поддержке Фонда Памяти начинает проводить тематические мероприятия по всей России», — рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Выставка рассказывает о системе исправительно-трудовых лагерей, в которых отбывали наказание осужденные не только за бытовые и уголовные преступления, но и по политическим мотивам. За 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около двадцати миллионов человек, каждый десятый остался в ГУЛАГе навечно.

Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды.

Географию и масштаб системы лагерей подчеркивает Интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями о каждом объекте. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи — узников лагерей и членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии.

Экспозиция откроется 26 февраля в 15.00 в Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова (пр. Ленина, 75). В день открытия пройдет экскурсия по выставке.

Позже в этот же день, в 19.00 в Зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого — создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и лагеря. Сотрудники Музея истории ГУЛАГа записывают интервью узников лагерей, членов их семей, на которых непосредственно отразились репрессии, сотрудников лагерной системы, а также тех, до кого память о системе исправительных учреждений дошла через документы, вещи, семейные воспоминания и архивные материалы.

Координатор регионального развития Фонда Памяти Алексей Трубин покажет истории репрессированных людей, чьи жизни были связаны с Томском, и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта. В фойе центра будет работать небольшая фотовыставка, посвященная проекту «Мой ГУЛАГ».

Вход на все события свободный.

Музей истории ГУЛАГа — центр изучения, осмысления и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Миссия Музея — рассказывать о массовых репрессиях и тем самым побуждать к размышлению о правах и свободах человека.

Музей собирает и изучает материалы государственных и семейных архивов; воспоминания участников событий и их личные вещи; предметы, найденные на местах расположения лагерей. Постоянная экспозиция Музея показывает этапы формирования карательной системы в 1918–1956 гг. и её влияние на судьбы отдельных людей; временные выставки позволяют погрузиться в отдельные эпизоды истории и всесторонне рассмотреть феномен массовых репрессий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В выходные в Томске пройдут дни памяти Владимира Захарова

5 февраля 2021
Томские новости

Пожарные спасли двух человек во время пожаров в Томской области

9 февраля 2021
Томские новости

Более 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

27 января 2021
Томские новости

В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

21 января 2021
Томские новости

В Томске пожарные спасли из задымленного дома 28 человек, двое пострадали

16 февраля 2021
Томские новости

Часть жителей томского микрорайона Спичфабрика останется без воды до вечера

26 января 2021
Томские новости

Томич предстанет перед судом за мошенничество с игровыми приставками

25 января 2021
Томские новости

Тело 4-летней девочки обнаружили при тушении пожара в Томской области

5 февраля 2021
Томские новости

За год томичи выиграли в лотереях более 38 млн рублей

4 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle