Чего ждать от реновации в Черемошниках и строительства кампуса на Левобережье в Томске — замгубернатора

3 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подвел итоги 2020 года и ответил на ряд интересующих томичей вопросов. Среди них — судьба набережной в микрорайоне Радонежский, реновацию Черемошников, перераспределение градостроительных полномочий между регионом и городом, а также ситуация с кампусом на левобережье.

Подробности — в нашем материале.

Набережные в Радонежском

На прошедшей сегодня пресс-конференции Евгений Паршуто рассказал о ряде проблем и возможностей, связанных с обустройством набережной в микрорайоне Радонежский.

«Мы неоднократно на штабе в Радонежском поднимали этот вопрос. Дело в том, что кусочек набережной, земельный участок, находится в частной собственности», — уточнил замгубернатора.

Он также отметил, что возможность реализовать проект благоустройства через программу «Формирование качественной городской среды» проблематична, однако Центр развития городской среды, вместе с компанией-застройщиком — ТДСК — отрабатывают проектные решения. Если томичи активно поддержат проект, выбрав эту территорию для благоустройства в рамках проекта ФКГС, то «движение будет».

«Я думаю, что мы вместе с людьми, если они будут заинтересованы в этом проекте, потому что очень много зависит от количества проголосовавших. Если проголосует значительное количество людей, то движение будет», — уточнил Евгений Паршуто.

Реновация Черемошников

Замгубернатора рассказал, что в рамках развития проекта застроенной территории будет застраиваться пер.Целинный в мкр.Черемошники.

Это один из пилотных проектов реновации на территории областного центра. «Уже подготовлены документы, позволяющие понимать, как эта территория будет развиваться», — пояснил Евгений Паршуто.

Он также отметил, что, согласно логике принятых законов, огромная роль в будущей реновации отводится жителям аварийных домов.

В то же время, для старта реновации, потребуется принятие ряда нормативных актов на уровне региона. По мнению заместителя губернатора, 2021 год станет началом этого процесса.

«Ни одного проекта развития застроенных территорий так и не было реализовано в прошлые периоды. 2021 год — возможность стартовать с учетом федеральных новаций на федеральном уровне, на уровне региональных центров» — уточнил замгубернатора.

Кто решает?

Отдельно замгубернатора остановился на вопросе распределения градполномочий и техпланирования, отметив, что область не намерена «перетягивать на себя одеяло», а, скорее, готова «подставить плечо» городу.

«Речь вообще не идет о том, что кто-то у кого-то что-то отбирает или перераспределяет. Регион готов подставить плечо, свои финансовые возможности, возможности методологические, кадровые, для того, чтобы эти проблемы решить. Мы же видим, что на уровне муниципалитетов сегодня специалистов все меньше и меньше. Главных архитекторов вообще практически нет, — отметил замгубернатора. — Вопрос о перераспределении градостроительных полномочий в повестке находится, но прежде должны быть решены многие вопросы, связанные с ресурсным обеспечением. Мы сегодня в диалоге с администрациями Томского района и Томска. Потому что такое отношение, что мы никому ничего не отдадим, ни пяди земли — этого нет. И те специалисты, которые работают над решением данных вопросов, они все прекрасно понимают. Должен быть задел по планировочной документации, по изменению генпланов. Это все стоит в повестке, поэтому работа будет двигаться».

Кампус

Отвечая на вопросы, Евгений Паршуто затронул и тему строительства кампуса на Левобережье. По его словам, сейчас перед властью стоит задача сформировать дорожную карту и представить ее в правительство РФ для дальнейшего обсуждения.

«Дорожная карта — это просто отдельные этапы, увязанные между собой. Это не имеет отношения ни к стройке напрямую, ни к архитектуре, ни к проектированию, вперед забегать не нужно», — отметил замгубернатора.

Он также добавил, что власти заказали разработку мастер-плана для строительства кампуса. Предполагается, что работа над ним будет закончена в октябре 2021 года.

«Мы увидим с вами предложения по функционалу, площади отдельных элементов, инженерке и так далее. Но надо увязывать очень много моментов по инфраструктуре, которые с этим проектом напрямую не связаны может быть, но которые будут рядом, — отметил замгубернатора. — Над этим вопросом мы будем работать уже нашими департаментами — и развязка, и дороги, инженерное обеспечение, и многие другие вопросы. Перегружать этот проект нельзя, иначе он не просто не состоится. Он должен быть дополнен элементами, которые будут финансироваться и через бюджет, и через внебюджетные источники».

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