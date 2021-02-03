18+
18+

Чего ждать от реновации в Черемошниках и строительства кампуса на Левобережье в Томске — замгубернатора

Градостроительная политика, Томские новости, строительство город градостроительная политика реновация черемошники Чего ждать от реновации в Черемошниках и строительства кампуса на Левобережье в Томске — замгубернатора

Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подвел итоги 2020 года и ответил на ряд интересующих томичей вопросов. Среди них — судьба набережной в микрорайоне Радонежский, реновацию Черемошников, перераспределение градостроительных полномочий между регионом и городом, а также ситуация с кампусом на левобережье.

Подробности — в нашем материале.

Набережные в Радонежском

На прошедшей сегодня пресс-конференции Евгений Паршуто рассказал о ряде проблем и возможностей, связанных с обустройством набережной в микрорайоне Радонежский.

«Мы неоднократно на штабе в Радонежском поднимали этот вопрос. Дело в том, что кусочек набережной, земельный участок, находится в частной собственности», — уточнил замгубернатора.

Он также отметил, что возможность реализовать проект благоустройства через программу «Формирование качественной городской среды» проблематична, однако Центр развития городской среды, вместе с компанией-застройщиком — ТДСК — отрабатывают проектные решения. Если томичи активно поддержат проект, выбрав эту территорию для благоустройства в рамках проекта ФКГС, то «движение будет».

«Я думаю, что мы вместе с людьми, если они будут заинтересованы в этом проекте, потому что очень много зависит от количества проголосовавших. Если проголосует значительное количество людей, то движение будет», — уточнил Евгений Паршуто.

Реновация Черемошников

Замгубернатора рассказал, что в рамках развития проекта застроенной территории будет застраиваться пер.Целинный в мкр.Черемошники.

Это один из пилотных проектов реновации на территории областного центра. «Уже подготовлены документы, позволяющие понимать, как эта территория будет развиваться», — пояснил Евгений Паршуто.

Он также отметил, что, согласно логике принятых законов, огромная роль в будущей реновации отводится жителям аварийных домов.

В то же время, для старта реновации, потребуется принятие ряда нормативных актов на уровне региона. По мнению заместителя губернатора, 2021 год станет началом этого процесса.

«Ни одного проекта развития застроенных территорий так и не было реализовано в прошлые периоды. 2021 год — возможность стартовать с учетом федеральных новаций на федеральном уровне, на уровне региональных центров» — уточнил замгубернатора.

Кто решает?

Отдельно замгубернатора остановился на вопросе распределения градполномочий и техпланирования, отметив, что область не намерена «перетягивать на себя одеяло», а, скорее, готова «подставить плечо» городу.

«Речь вообще не идет о том, что кто-то у кого-то что-то отбирает или перераспределяет. Регион готов подставить плечо, свои финансовые возможности, возможности методологические, кадровые, для того, чтобы эти проблемы решить. Мы же видим, что на уровне муниципалитетов сегодня специалистов все меньше и меньше. Главных архитекторов вообще практически нет, — отметил замгубернатора. — Вопрос о перераспределении градостроительных полномочий в повестке находится, но прежде должны быть решены многие вопросы, связанные с ресурсным обеспечением. Мы сегодня в диалоге с администрациями Томского района и Томска. Потому что такое отношение, что мы никому ничего не отдадим, ни пяди земли — этого нет. И те специалисты, которые работают над решением данных вопросов, они все прекрасно понимают. Должен быть задел по планировочной документации, по изменению генпланов. Это все стоит в повестке, поэтому работа будет двигаться».

Кампус

Отвечая на вопросы, Евгений Паршуто затронул и тему строительства кампуса на Левобережье. По его словам, сейчас перед властью стоит задача сформировать дорожную карту и представить ее в правительство РФ для дальнейшего обсуждения.

«Дорожная карта — это просто отдельные этапы, увязанные между собой. Это не имеет отношения ни к стройке напрямую, ни к архитектуре, ни к проектированию, вперед забегать не нужно», — отметил замгубернатора.

Он также добавил, что власти заказали разработку мастер-плана для строительства кампуса. Предполагается, что работа над ним будет закончена в октябре 2021 года.

«Мы увидим с вами предложения по функционалу, площади отдельных элементов, инженерке и так далее. Но надо увязывать очень много моментов по инфраструктуре, которые с этим проектом напрямую не связаны может быть, но которые будут рядом, — отметил замгубернатора. — Над этим вопросом мы будем работать уже нашими департаментами — и развязка, и дороги, инженерное обеспечение, и многие другие вопросы. Перегружать этот проект нельзя, иначе он не просто не состоится. Он должен быть дополнен элементами, которые будут финансироваться и через бюджет, и через внебюджетные источники».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Научной библиотеке ТГУ вновь можно бронировать помещения

17 февраля 2021
Томские новости

На одном из томских полигонов появился «экран», защищающий от шума снегоуборочной техники

25 января 2021
Томские новости

Томичей приглашают на выставку и кинопоказ, посвященные истории ГУЛАГа

3 февраля 2021
Томские новости

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

1 февраля 2021
Томские новости

В промпарке «Томск» запустят производство изделий из пластикового мусора

21 января 2021
Томские новости

Следственные действия по делу арестованного мэра Томска Кляйна завершены — СКР

2 февраля 2021
Томские новости

Томские ученые помогли разработать сверхмалую антенную, которая может работать на частотах 5G

28 января 2021
Томские новости

Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Анна Штаничева

11 февраля 2021
Томские новости

Видеоролик о Томске вышел в финал конкурса «Диво Евразии»

19 января 2021
Комментарии для сайта Cackle