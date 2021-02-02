Строители не должны бесплатно предоставлять земельные участки для размещения автомобилей — замгубернатора

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

На прошедшей сегодня, 2 февраля, пресс-конференции, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто прокомментировал ситуацию со строительными нормативами, сложившуюся в Томской области.

«Строители не должны бесплатно предоставлять земельные участки для размещения автомобилей. Экономика не позволит просто. Вокруг домов не должны строиться огромные поля для размещения машин. В Солнечной долине, в Радонежском мы это видим. Это некомфортно сегодня», — отметил замгубернатора.

По его словам, когда было принято решение обязать строителей обеспечивать каждую квартиру одним парковочным местом, что произошло в начале 2014 года, стройка в Томске остановилась.

«С этого момента она сжималась, как шагреневая кожа. 4 объекта получили разрешение на строительство в 2019 году. Это даже для Асино скромный результат, — отмечает Евгений Паршуто. — Поэтому здесь надо находить правильное нормативное решение. Действовали региональные нормативы. Они очень толковые были и учитывали все интересы. Нужно к ним вернуться и перестать морочить голову себе и людям».

Евгений Паршуто отмечает, что сегодня люди не готовы покупать подземные гаражи, которые, зачастую, стоят дороже автомобилей. Однако замгубернатора также предлагает и один из вариантов решения.

«Речь должна идти о резервировании места для строительства парковочных комплексов и по мере получения людьми возможности строить — вы же помните это, ЖСК, хорошая технология строительства общего имущества. ЖСК гаражные никто не отменял. Принимайте решения двумя — тремя многоквартирными домами, самое главное, чтобы для этого был земельный участок, для размещения такого ЖСК и типовые проекты. Это решение проблемы, — отметил Евгений Паршуто. — Но загружать сегодня „одно машиноместо — одна квартира“ — это очень непрофессионально».

Напомним, в 2014 году депутаты думы Томска внесли изменения в правила землепользования и застройки. Изменения предполагали увеличение количества парковочных мест при строительстве жилого дома. Застройщиков обязали предусматривать одно парковочное место на одну квартиру.

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