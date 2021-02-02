Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2021 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 97 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 421 случаев заболевания COVID-19, 25 598 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,89.

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