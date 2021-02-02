Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области
2 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 97 человек, сообщает региональный Оперштаб.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 421 случаев заболевания COVID-19, 25 598 человек выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,89.
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