18+
18+

Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус болезнь распространение инфекции заболевание эпидемия пандемия Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 97 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 421 случаев заболевания COVID-19, 25 598 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,89.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

7 февраля 2021
Томские новости

Тело 4-летней девочки обнаружили при тушении пожара в Томской области

5 февраля 2021
Томские новости

«Капсула» с голосовым помощником «Маруся» популярна в Томской области.

22 января 2021
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут последний фильм Феллини

21 января 2021
Томские новости

Старшеклассник из Томской области получил награду за спасение девочки

19 января 2021
Томские новости

Псевдотуберкулез обнаружен у госпитализированных воспитанников томской школы-интерната — Роспотребнадзор

3 февраля 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут сильные морозы

25 января 2021
Томские новости

Работник «Томскнефти» погиб на производстве, возбуждено уголовное дело

9 февраля 2021
Томские новости

Повреждение водопровода привело к подтоплению улицы в томском микрорайоне

26 января 2021
Комментарии для сайта Cackle