На набережной Ушайки в Томске могут появиться новые дизайн-объекты

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске на уже введенном в эксплуатацию участке набережной реки Ушайки могут появиться дополнительные элементы дизайна пространства. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

По его словам, разработкой элементов займется Центр развития городской среды. Таким образом получившееся общественное пространство должно стать «более человечным, функциональным».

«Я думаю, что такие косметические вещи мы в проект внесем», — отметил Евгений Паршуто.

Он добавил, что для продолжения благоустроительных работ на набережной Ушайки власти региона ожидают 500 млн рублей от ПАО «Газпром».

«Как только будут все регламентные вещи решены, подрядчик у нас находится здесь, он мгновенно усиливается и продолжается работа. Вся документация, все вопросы, которые требуются для разворачивания строительной площадки — решены», — уточнил Евгений Паршуто.

Также замгубернатора отметил возможность включения в проект других инвесторов, помимо «Газпрома». Кроме того, часть вопросов благоустройства можно решить с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Поэтому, если это будет программа на 2023–2024 год, локальные общественные пространства мы можем на этой территории запроектировать в рамках генерального проекта и вводить в эксплуатацию постепенно, как с Лагерным садом, где ввели уже 8 очередей благоустройства», — отметил Евгений Паршуто.

Напомним, проект «Томские набережные» по благоустройству набережных Томи и Ушайки стартовал в конце 2014 года. По проекту, реконструкция затронет участок, ограниченный проспектом Ленина, площадью Ленина, Обрубом, надводным трубопроводом через реку Ушайку, Пионерским переулком и набережной Ушайки.

Предполагается, что на берегах Ушайки появится новый бульвар, который украсят произведения деревянного и каменного зодчества. Также проект подразумевает укрепление пешеходных набережных, укрепление Каменного моста, создание летней сцены возле Большого концертного зала, а также укрепительные работы по склонам и зону активного отдыха в районе Обруба.

Торжественное открытие первой очереди проекта состоялось в сентябре 2019 года.

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