Открытие обновленной набережной в центре Томска (ФОТО)

9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 6 сентября, в Томске состоялось торжественное открытие обновленной набережной реки Ушайки в центре Томска.

О реконструкции набережной Ушайки и центральной части главного городского проспекта Ленина губернатор Сергей Жвачкин пять лет назад договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Финансирование проекта превысило миллиард рублей.

Принявшие участие в церемонии открытия полномочный представитель Президента России в Сибири Сергей Меняйло, генеральный директор компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и руководитель строительной компании «СПб-Гранит» Артём Котов вместе с губернатором разрезали символическую красную ленту, а затем Артём Котов передал Сергею Жвачкину 15-килограммовый гранитный ключ от набережной.

Реконструкция набережной шла на площади почти в 8 тысяч квадратных метров. Были построены два гидротехнических сооружения, две видовые площадки площадью 629 и 337 квадратных метров, установлено больше 440 свай, укреплено дно Ушайки, выполнены береговые укрепления, площадки и тротуары, построены из гранита сходы к воде и лестница, установлены чугунные ограждения, светильники и декоративная подсветка площадок, облицованы гранитом подпорные стены, а также стены смотровой и видовых площадок, высажены живые изгороди и газон.

По случаю открытия обновленной набережной в центре города, на новой видовой площадке дал концерт Томский Академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера – художественного руководителя Михаила Грановского.

Фото: Вероника Белецкая

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