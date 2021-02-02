18+
18+

В Томске запретят парковку на участке ул.А.Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина

Город, Дороги, Томские новости, Аркадия Иванова парковка отменили парковку запрет парковки В Томске запретят парковку на участке ул.А.Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина

В Томске парковка автотранспорта вдоль проезжей части по четной стороне ул.Аркадия Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина запрещена. Соответствующее решение принял департамент дорожного движения и благоустройства городской администрации.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, данный участок ул.А.Иванова оборудован парковками, кроме того, автомобильная парковка также расположена на территории прилегающей к зданию по ул.А.Иванова, 2.

«Припаркованные на проезжей части автомобили значительно снижают видимость пешеходного перехода, а также препятствуют движению автотранспорта в направлении пр.Ленина. Необходимо отметить, что в здании по указанному адресу находится большое количество популярных у томичей заведений и магазинов, в том числе, офис детского технопарка «Кванториум», — говорится в сообщении.

На указанном участке улицы установлены соответствующие дорожные знаки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открывается первая фотовыставка, посвященная медикам, работающим в респираторных госпиталях

27 января 2021
Томские новости

В Томском политехе открылась первая в России мультимедийная аудитория

8 февраля 2021
Томские новости

В Томской области ищут нового директора ОЭЗ

22 января 2021
Томские новости

Томские ученые исследуют факторы, влияющие на жизнь и здоровье пожилых людей в РФ и Швеции

10 февраля 2021
Томские новости

«День заботы» получил три награды Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

1 февраля 2021
Томские новости

Отменены поезда из Томска в Москву и Адлер

20 января 2021
Томские новости

Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году

23 января 2021
Томские новости

Двое пострадали в тройном ДТП на трассе под Томском

5 февраля 2021
Томские новости

Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

4 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle