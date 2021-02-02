В Томске запретят парковку на участке ул.А.Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина
В Томске парковка автотранспорта вдоль проезжей части по четной стороне ул.Аркадия Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина запрещена. Соответствующее решение принял департамент дорожного движения и благоустройства городской администрации.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, данный участок ул.А.Иванова оборудован парковками, кроме того, автомобильная парковка также расположена на территории прилегающей к зданию по ул.А.Иванова, 2.
«Припаркованные на проезжей части автомобили значительно снижают видимость пешеходного перехода, а также препятствуют движению автотранспорта в направлении пр.Ленина. Необходимо отметить, что в здании по указанному адресу находится большое количество популярных у томичей заведений и магазинов, в том числе, офис детского технопарка «Кванториум», — говорится в сообщении.
На указанном участке улицы установлены соответствующие дорожные знаки.
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