Полиция сообщает о 35 задержанных на воскресном несанкционированном митинге в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сотрудники полиции задержали более 30 участников несанкционированного митинга, который прошел в минувшее воскресенье в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное УМВД.

«В дежурные части территориальных органов УМВД России по Томской области были доставлены 35 участников несанкционированного мероприятия», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что на всех задержанных составили протоколы об участии в несогласованном массовом мероприятии.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Томска у здания Большого концертного зала прошел несанкционированный митинг, после которого были задержаны четверо депутатов городской думы. Двоих их них — Ксению Фадееву и Андрея Фатеева — суд оштрафовал на 20 тыс. рублей каждого по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как проходил митинг можно посмотреть в нашем материале.

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