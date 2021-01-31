31 января в Томске: акция в поддержку Навального у БКЗ
31 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В воскресенье, 31 января, в Томске, как и во многих городах России, прошла вторая акция за освобождение политика Алексея Навального.
Как и предыдущее шествие 23 января, пикет не был согласован с властями, причиной отказа в проведении акции послужила эпидобстановка.
Организатором выступил томский штаб А. Навального. В пикете принимали участие глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, депутаты городской Думы Андрей Фатеев, Артем Канарёв, Максим Забелин и др. По окончании акции Фадеева, Фатеев и ещё несколько человек были задержаны - об этом Ксения сообщила в своём телеграм-канале.
В нашем фотообзоре - как проходил пикет.
Фото: Владимир Дударев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: