31 января в Томске: акция в поддержку Навального у БКЗ

31 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 31 января, в Томске, как и во многих городах России, прошла вторая акция за освобождение политика Алексея Навального.

Как и предыдущее шествие 23 января, пикет не был согласован с властями, причиной отказа в проведении акции послужила эпидобстановка.

Организатором выступил томский штаб А. Навального. В пикете принимали участие глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, депутаты городской Думы Андрей Фатеев, Артем Канарёв, Максим Забелин и др. По окончании акции Фадеева, Фатеев и ещё несколько человек были задержаны - об этом Ксения сообщила в своём телеграм-канале.

В нашем фотообзоре - как проходил пикет.

Фото: Владимир Дударев

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