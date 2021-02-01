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Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 106 человек, четверо заболевших скончались, сообщает Оперштаб Томской области.

Трое скончавшихся входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям. У пациентов в анамнезе зафиксированы ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистересс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 322 случая заболевания COVID-19, 25 501 человек выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,90.

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