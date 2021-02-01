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Томский губернатор прокомментировал участие городских депутатов в несанкционированной акции

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Губернатор Томской области Сергей Жвачки дал оценку несанкционированной акции за освобождение политика Алексея Навального, прошедшей накануне.

Как передает пресс-служба обладминистрации, глава региона благодарит томичей, которые «разобрались в ситуации, а не позволили навязать себе чужое мнение». Также губернатор поблагодарил правоохранительные органы, не допустившие провокаций.

«Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов Думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди».

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Томске, как и во многих городах России, прошла вторая акция за освобождение политика Алексея Навального. Как и предыдущее шествие 23 января, пикет не был согласован с властями, причиной отказа в проведении акции послужила эпидобстановка.

Организатором выступил томский штаб А. Навального. В пикете принимали участие глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, депутаты городской Думы Андрей Фатеев, Артем Канарёв, Максим Забелин и др. По окончании акции Фадеева, Фатеев и ещё несколько человек были задержаны.

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