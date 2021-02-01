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«День заботы» получил три награды Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

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Жюри XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь присудило гран-при проекту «День заботы: организация благотворительной акции в условиях локдауна», придуманному в Новосибирске детским благотворительным фондом «Солнечный город» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь», сообщают организаторы.

«День заботы: организация благотворительной акции в условиях локдауна» победил в номинации «Коммуникации в благотворительности» и получил приз зрительского голосования. Как лауреат главного приза регионального конкурса, проект автоматически попал в шорт-лист XXIV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

«Жюри сделало логичный выбор: "День заботы" — это очень системный проект, который профессионально использует широкий набор инструментов и каналов коммуникации, способствуя решению реальной социальной проблемы. Более того, он уже достиг серьезных результатов на государственном уровне: на проблему отсутствия в больницах нянь для ухода за одинокими детьми обратили внимание депутаты Госдумы, внеся в декабре соответствующие изменения в федеральное законодательство», — отметил председатель жюри Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2.

Новосибирцы победили еще в трех номинациях. Проект Movavi «Чтобы помнили. Как мы помогли восстановить почти 6000 военных фотографий с помощью искусственного интеллекта» победил в номинации «Корпоративная социальная ответственность». В номинации «Корпоративные коммуникации» лучшим стал проект «День компании "Ростелеком": территория возможностей» креативного бюро «Энгиро». Премию в номинации «Маркетинговые коммуникации» получил проект «Ecomarketnsk.ru: как замороженные продукты растопили сердца жителей Новосибирска».

Кемеровский «Летний онлайн-лагерь "Good Лето"» компании Good Line победил в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». За «Антикризисные коммуникации в период пандемии» жюри наградило «Скучающий флешмоб» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина. Премию в номинации «Развитие и продвижение территорий» получил проект Дмитрия Мироманова «Создание и продвижение необычных путеводителей и графических романов по Иркутску и Байкалу "Бабрбук"». Победителем в номинации «Мастер» жюри объявило Василия Дамова, учредителя Sibmedia Agency и официального представителя РАСО в Красноярске.

Публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей состоялись 30 января в новосибирском банкет-холле «Парадиз». Генеральным партнером премии в седьмой раз выступила компания «Норильский никель». Сеть магазинов «Магнит» стала стратегическим партнером, а Сибирская генерирующая компания — официальным партнером премии. Оператором региональной премии является агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

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