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Пожарные спасли пожилого мужчину из горящего дома в Томске

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Накануне вечером, 31 января, в Томске загорелся десятиэтажный кирпичный жилой дом по ул.Транспортная, 7, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21.14. К приезду пожарных из однокомнатной квартиры на 4 этаже шел дым. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть металлическую дверь.

"В комнате на кровати был обнаружен хозяин квартиры 62 лет. Пожарные надели на него спасательное устройство (специальная маска для дыхания в задымленных помещениях) и вынесли из квартиры. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.

В результате пожара на кровати обгорел матрас, закоптились стены. Пожар был ликвидирован в 21:35, его площадь составила один квадратный метр.

В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара: неосторожность при курении.

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