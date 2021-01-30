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Еще два человека скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 93 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 124 человек, двое заболевших скончались, сообщает Оперштаб Томской области.

Умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 28 143 случая заболевания коронавирусом, 25 280 человек выздоровели.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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