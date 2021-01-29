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Шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус болезнь лечение безопасность Шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 131 человека. Шестеро заболевших скончались, сообщает Оперштаб Томской области.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, онкология.

Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 28 050 случаев заболевания COVID-19, 25 156 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,97.

Напомним, сегодня губернатор Томской области продлил режим ограничений в Томской области на два месяца — до 31 марта.

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