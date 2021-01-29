Режим ограничений в Томской области продлен на два месяца

Томский Обзор / Фото: 29 января 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 29 января, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ограничений до 31 марта. При этом глава региона смягчил ряд действовавших, и допустил отмену части ограничительных мероприятий, если эпидситуация значительно улучшится, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря вовремя принятым мерам, отлаженной работе системы здравоохранения, масочному режиму, ответственности людей, за минувший месяц нам удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и добиться положительной динамики снижения заболеваемости, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако мы все понимаем, что нам помогли и аномальные холода, и то, что люди в новогодние праздники предпочли остаться дома, и конечно, то, что мы начали массовую вакцинацию. В то же время объем поставок вакцины в регион пока недостаточен, а риски очередной волны слишком велики, чтобы снимать ограничения. Поэтому мы сохраняем еще на два месяца, до 31 марта, обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия».

Губернатор также отметил, что пока не уйдет эпидемия, «маски и социальная дистанция будут частью нашей жизни». Кроме того, по мере улучшения ситуации в Томской области будут снимать действующие ограничения.

«В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов — вместе с Минобрнауки мы ведем такую подготовительную работу. Кроме того, я принял решение разрешить выборочное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Однако они обязательно должны быть согласованы с нашим профильным областным департаментом по спорту, проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и пока без болельщиков и зрителей», — отметил губернатор.

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 31 января.

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