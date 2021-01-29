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В Томске все еще самые высокие цены на говядину в СФО — Томскстат

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В Томске самая дорогая говядина среди региональных центров Сибирского федерального округа, — об этом сообщил Томскстат, проанализировав цены на основные продукты питания на момент 25 января 2021 года.

Средняя цена на томскую говядину (кроме бескостного мяса) за 1 кг составила 391,69 рубля. Самая низкая цена на этот вид мяса в Кызыле, там она стоит почти на 100 рублей дешевле — 294,71 за 1 кг.

В Томске самыми дешевыми из основных продуктов питания по Сибири оказались сливочное масло и сметана. Сливочное масло в Томске в среднем стоит 482,53 рубля за 1 кг (для сравнения самая высокая цена в Абакане — 664,14 рубля), а средняя цена на сметану — 179,44 рубля за 1 кг (самая дорогая сметана в Иркутске — 291,96 рубля).

По данным Томскстата, цены на говядину в Томской области не изменились и остались на уровне декабрьских показателей. Ранее, в ноябре этот вид мяса стоил на 17,92 рубля дешевле — 373,77. Однако и тогда этот показатель был самым высоким в Сибири.

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