В Томске пройдет очередная акция в поддержку Навального

Томский Обзор / Фото: 30 января 2021 // Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 31 января, в Томске штаб Навального планирует провести очередную протестную акцию. Пикет собираются организовать на площадке напротив БКЗ, сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

В штабе уточняют, что заявка на проведение акции была подана в срок, однако, власти отказали в проведении мероприятия в связи с эпидобстановкой.

«Температура будет -22 градусов. Акция будет проходить на улице. Давайте честно, это будет не опаснее, чем проезд на общественном транспорте в час-пик. Разумеется всех, кто чувствует себя неважно, болеет, будем убедительно просить остаться дома, — отметила глава томского штаба Навального, депутат гордумы Ксения Фадеева. — Придём с плакатами, флагами, мирно выскажем свою точку зрения, потребуем освобождения Алексея Навального и других политических заключенных».

Также организаторы настоятельно не рекомендуют посещать акцию тем, кому не исполнилось 18 лет.

В свою очередь в пресс-службе регионального УМВД отмечают, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что правоохранительные органы будут немедленно реагировать на правонарушения.

Напомним, 23 января, в Томске, как и во многих городах России, прошла акция за освобождение политика Алексея Навального. Она стала самой массовой за последние годы. Шествие стартовало в 14.00 от площади Ново-Соборной. Его участники прошли вдоль проспекта Ленина до здания администрации региона на пл. Ленина. После митинга, к 16.00 участники акции разошлись. По оценкам очевидцев, в несанкционированном мероприятии приняло участие порядка 2 тысяч человек.

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