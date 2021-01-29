«Большой Томский университет» готов начать новый семестр в очном формате

Университеты — участники проекта «Большой Томский университет» заявили о готовности в скором времени приступить к занятиям в очном режиме. Об этом они сообщили на прошедшем заседании консорциума, передает пресс-служба Томского госуниверситета.

Первый семестр текущего учебного года университеты Томска начинали в онлайн-формате, со временем вузы перешли на смешанное обучение. Во втором семестре университеты Томска готовы вернуться к привычному формату занятий, обеспечивая при этом необходимые меры профилактики коронавируса.

«Тем, кто не имеет возможности приехать из-за закрытых границ, вузы предоставят возможность учиться дистанционно, — сказал на заседании глава консорциума научно-образовательных организаций Томской области, ректор ТГУ Эдуард Галажинский. — Окончательное решение будет принято, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и руководства региона».

Как отметила в ходе заседания заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, в регионе наметилась позитивная динамика, но необходимо продолжить соблюдение комплекса профилактических правил, нацеленных на снижения риска заражения COVID-19. Это касается и обеспечения условий для самоизоляции студентов из других стран, которым по прибытии Роспотребнадзор предписывает прохождение карантина.

Наряду с вопросом начала нового семестра также обсуждалась предстоящая приёмная кампания, которую участники Большого университета планируют провести совместно.

Напомним, сегодня губернатор продлил режим ограничений в Томской области до 31 марта, отметив, что в ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов.

Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» создана для взаимодействия университетов и академических институтов Томска по разработке и реализации совместных образовательных, научных, технологических и инфраструктурных проектов. В рабочую группу по общей аспирантуре входят представители ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГПУ, ТГАСУ, Томского НИМЦ, ИОА СО РАН, ИМКЭС СО РАН, ИОА СО РАН, ИФПМ СО РАН.

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