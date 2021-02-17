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Девочка, катавшаяся на санках, пристегнутых к собаке, попала под машину в Томской области

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Накануне вечером, 28 января, поселке Степановка Верхнекетского района под колеса УАЗ 31519 попала 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.30. По предварительным данным, девочка каталась по проезжей части на санках, привязанных к собаке.

В результате происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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