Томская область присоединилась к акции памяти «Блокадный хлеб»

29 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую среду, 27 января, в Томске прошли мероприятия в рамках акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В рамках акции участники движения «Волонтеры Победы» работали в томских торговых центрах «Изумрудный город», «Волна» и «СМАЙЛcity». Они знакомили томичей с историческими фактами о Великой Отечественной войне. В частности, рассказывали о том, какое количество продовольствия получали работающие граждане в один из самых сложных периодов блокады — кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно он стал ключевым символом акции «Блокадный хлеб», обозначая стойкость, мужество ленинградцев и подвиг защитников города.

Волонтеры раздавали томичам листовки, содержащие информацию о длительности блокады Ленинграда, а также выдержки из газет того времени и статистику: 97% во время блокады погибли от голода и 3% — от бомбардировок и артобстрелов.

«Пожилые люди обычно говорят нам „спасибо“. Чаще всего подходят молодые люди — к сожалению, они сейчас не сильно посвящено в моменты истории и такими акциями мы восполняем недостаток знаний у молодого поколения», — рассказал региональный руководитель ТРО ВОД «Волонтеры Победы» Яна Антоненко.

Добавим, что 27 января акция «Блокадный хлеб» прошла во всех регионах России.

«Подобные акции нужно проводить чаще, просвещать людей, рассказывать, как жили в блокадном Ленинграде и в принципе во время Великой Отечественной войны, — рассказал участник движения „Волонтеры Победы“. — Мы общаемся с ветеранами, слушаем их рассказы о том непростом времени».

Всего в акции «Блокадный хлеб» приняли участие более 2 тыс. студентов колледжей и техникумов Томской области. Во всех учреждениях профессионального образования прошли уроки мужества, классные часы на тему «Подвиг Ленинграда» и «Страницы блокадного Ленинграда». Ребятам рассказали о подвиге жителей города и показали блокадный паек.

Кроме того, ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады студенты и преподаватели организовали тематические театрализованные постановки и выставки рисунков. Уроки Памяти также прошли в школах региона.

В ближайшее время «Волонтеры Победы» планируют провести онлайн-викторину, посвященную снятию блокады Ленинграда. Также ко Дню защитника Отечества стартует акция «Письмо Победы», в ходе которой любой житель страны сможет написать письмо ветерану.

Подробности можно узнать в группе «Волонтеры Победы» ВКонтакте и на сайте.

Фото: Серафима Кузина

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