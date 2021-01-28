В Томске неизвестные разрушают «дом с кикиморой»

Исторический «дом с кикиморой» на ул. Гагарина, 14 (также ул. Беленца, 18) пострадал от действий неизвестных. Злоумышленники выбивают в здании окна и ломают кирпичные перегородки, сообщила «Томскому Обзору» председатель регионального отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (ВООПиК) Мария Бокова.

О том, что происходит со зданием, также сообщается в заработавшем на днях телеграм-канале «Новости томского ВООПИиК».

Накануне о действиях вандалов общество по охране памятников проинформировал один из томичей, увидевший, как неизвестные выносят стекла из исторической усадьбы.

«Сегодня мы были на месте — это какой-то кошмар! Выбитые окна, внутри здания куча кирпичей, разобранные печи. Отношение к домам ужасное! Зачем люди покупали здания? Чтобы все разрушалось? Я буду обращаться во все инстанции», — рассказала «Томскому Обзору» секретарь регионального отделения ВООПиК Ирина Комарова, правнучка купца Колотилова, ранее владевшего зданием на ул.Гагарина, 14.

Она отметила, что дом относится к числу «вновь выявленных», но еще не включен в разряд памятников. Все необходимые документы были приняты региональным комитетом по охране памятников в 2019 году, однако для постановки на охрану необходимо было провести соответствующую историко-культурную экспертизу, денег на нее в бюджете, по словам М. Боковой, не нашлось.

«У здания есть частный собственник. Даже если бы у меня были деньги, без его разрешения я все равно не могла бы сделать экспертизу, — объясняет Ирина Комарова. — Елена Владиславовна (Перетягина — председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Томской области — прим.ред.), когда документы принимала, говорила, что для того, чтобы поговорить с собственником, ей пришлось задействовать прокуратуру. То, что эти здания исторические, оба собственника были оповещены».

По словам Ирины Комаровой, сомнений в историчности дома быть не может. Здание, построенное в 1892 году, является единственной сохранившейся работой бывшего главного архитектора города С.М. Владиславлева. До революции оно принадлежало известному томскому купцу Колотилову. Позднее в этом доме жил знаменитый шахматист Петр Измайлов. Название «дом с кикиморой» он получил позднее, согласно городской легенде о жившем в нем полтергейсте.

Архивные документы - проект дома на Гагарина, 14 Фото: предоставлено Ириной Комаровой

«Я не знаю, какие еще нужны доказательства, чтобы эту усадьбу сохранить. Елена Владиславовна в курсе, сказала, что будет разбираться. Она говорила, что по нескольким пунктам закона эти люди не имеют права ничего с этими домами делать. Но вы видите, что происходит», — отмечает Ирина Комарова.

Напомним, летом 2018 года в доме по ул.Гагарина, 18 произошло обрушение пристроенного в советское время тамбура. Происходящее со зданием сейчас, по мнению представителей ВООПиК, может быть подготовкой к вывозу старинных кирпичей с объекта и последующему обрушению и сносу здания.

«Это очень похоже на ситуацию, сложившуюся ранее со зданием на Сакко, 5», — отметила Мария Бокова в разговоре с редакцией. Напомним, в октябре 2020 г. кирпичный дом по адресу пер. Сакко, 5, который претендовал на включение в список предмета охраны исторического поселения город Томск, был снесен неизвестными. Полиция отказала ВООПиК в возбуждении уголовного дела.

Дом по Беленца, 18, уже был включен в список предмета охраны исторического поселения, хотя и находится в ожидании официального статуса «памятника культурного наследия». Статусы «выявленного объекта наследия» и «памятника культурного наследия» похожи, однако «памятник» требует большей защиты, что необходимо уже начавшему разрушаться зданию.

По федеральному закону «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ собственник несёт ответственность за сохранность объекта культурного наследия. В ВООПик говорят, что не в курсе, знает ли об этом собственник дома или нет. Но отмечают, что практика сознательного отказа от своевременного ухода за историческими зданиями некоторыми собственниками — с целью последующего сноса — в Томске имеет место.

Фото: телеграм-канал «Новости томского ВООПИиК»

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