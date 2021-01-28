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Томичи могут помочь в восстановлении пострадавшей от огня башни Лунева

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Александр Лунев открыл сбор средств для помощи в реставрации переделанной под жилой дом водонапорной башни, которая загорелась вечером 26 января. По словам владельца, возгорание произошло в мастерской, а причиной стала неисправность проводки.

«Я не могу пока оценить ущерб, который мне нанес огонь, очевидно, что это сотни тысяч», пишет Александр на своей странице в Instagram, — «я наверняка смогу справиться с навалившейся бедой своими силами, но не представляю, сколько на этой уйдет времени — месяцы? Поэтому я завел страничку сбора средств, где мне можно помочь скорее разобраться с последствиями пожара».

Неравнодушные томичи предлагали свою помощь, поэтому сегодня в 9.00 утра Александр Лунев решил открыть сбор средств, определив цель в 100 тыс.рублей. На момент создания материала владельцу исторической башни пожертвовали более 118 тыс.рублей.

«Как и все 8 лет, что я занимаюсь башней, меня каждый раз это очень трогает или может даже восхищает. Потому что я это всегда воспринимал как очень странное свое увлечение. А теперь люди помогают в ликвидировании такой беды, конечно, я очень растроган», — рассказал «Томскому Обзору» Александр Лунев.

Башне помогают не впервые, в ходе реставрационных работ Александру оказывали содействие в монтаже окон и декорировании крыши здания. Сейчас владелец исторического здания своими силами наводит порядок, разбирается с электрикой и всем прочим.

«Мне дали контакты клининговой компании, которая тоже готова помочь почти безвозмездно, — продолжает Александр. — Если вдруг у кого-то есть возможность со скидкой продать электроинструменты, потому что у нас почти все они сгорели, тоже было бы очень здорово».

Несмотря на произошедшее, Александр не теряет энтузиазма и после проведения всех восстанавливающий работ готовится провести открытую экскурсию, которую откладывает уже с прошлого года из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Наверное, когда мы сможем все привести в порядок, я снова проведу открытую экскурсию. Если придут те люди, которые помогали, я смогу им лично сказать „спасибо“, — отметил Александр Лунев. — В данный момент я озабочен тем, что у меня „выбивает“ электросеть на 6-м этаже, сосредоточился на ней».

Напомним, в 2012 году Лунев выкупил у мэрии права на исторический объект, возраст которого на данный момент составляет 125 лет. С 2013 по 2020 год в здании велись ремонтные работы, после которых в октябре прошлого года Александр наконец переехал туда жить.

За 8 лет была проведена глобальная работа: освободил подвал от глины, а здание от мусора, провел освещение, воду и отреставрировал деревянный фасад и крышу. Однако ремонт башни не был завершен.

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