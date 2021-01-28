ФССП арестовала имущество крупного лесозаготовителя в Томской области из-за 40 млн руб долга по налогам

Томский Обзор / Фото: 28 января 2021 // Фото: pixabay.com

Приставы из-за долгов по налогам наложили арест на недвижимость и автомобили крупного лесозаготовителя Асиновского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным источника «Интерфакса», арест был наложен на имущество АО «РусКитИнвест» — управляющую компанию Асиновского лесопромышленного парка.

Пресс-служба регионального управления ФССП отмечает, что задолженность организации по налогам превысила 40 млн рублей, еще 2 млн рублей составил исполнительский сбор.

«С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Асиновскому району вынес запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД и недвижимостью в Росреестре. Вскоре был наложен арест на шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия. Предварительная оценка арестованного имущества составила более 20 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что после ареста имущества должник перечислил в налоговую инспекцию более 17,5 млн рублей. Арест снят не был, поскольку для этого требуется полная оплата долга.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года приставы уже арестовывали имущество АО «РусКитИнвест». Тогда задолженность компании по налогам составляла 11 млн рублей.

АО «РусКитИнвест» зарегистрировано в 2008 году для управления проектом ЛПК. 53% компании принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ», остальные 47% — ООО «Хенда-Сибирь». В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

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