Томские ученые помогли разработать сверхмалую антенную, которая может работать на частотах 5G

Ученые Томского политеха вместе с японскими коллегами разработали сверхмалую антенну для сетей 5G. Ее работоспособность в сетях нового поколения продемонстрировали эксперименты, проведенные в Японии группой профессора Синтаро Хисатаке на базе Университета Гифу, сообщает пресс-служба ТПУ.

Новая антенна крайне проста в изготовлении и примерно в пять раз меньше аналогов: ее размер всего около 1 мм для частоты 300 гигагерц.

«Чем меньше размер антенны, тем с большими частотами она может работать, а значит, передавать сигнал на большей скорости. Именно поэтому есть потребность в уменьшении размера антенн для сетей нового поколения. Обычно антенны для 5G делают конической формы длиной 5-20 мм, и в них используются дополнительные электронные компоненты», — говорит профессор отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

Ранее ученые предложили использовать в качестве антенны кубическую частицу из простого диэлектрического материала, например, тефлона.

«Никаких других дополнительных элементов для передачи сигнала на требуется. За счет свойств материала и формы частицы она эффективно фокусирует электромагнитные волны. Расчеты показывали, что частица способна работать на нужной частоте в 300 гигагерц, что и показал эксперимент», — поясняет ученый.

Во время недавнего эксперимента японские исследователи использовали два прототипа антенны из тефлона и протестировали их на прием и передачу радиоволн. Антенны были установлены на расстоянии 60 см друг от друга. Они эффективно принимали и передавали сигнал со скоростью 17,5 Гбит в секунду на частоте в 300 гигагерц.

«В дальнейшем мы будем искать новые материалы, подходящие для антенн, и экспериментировать с формой частиц, чтобы можно было повысить скорость передачи и значения частоты», — отмечает Игорь Минин.

Работа поддержана грантом по программе повышения конкурентоспособности ТПУ, экспериментальная часть исследования проводилась при грантовой поддержке японского банка Softbank.

Результаты экспериментов были представлены ученым на международной конференции European Microwave Week 2020 (EuMW2020) в январе 2021 года.

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