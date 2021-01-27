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Более 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 102 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 132 человек, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 27 832 случая заболевания COVID-19, 24 897 человек выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.

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