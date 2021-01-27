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Новое месторождение песка и суглинка открыли в районе томского села

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В районе села Кафтанчиково Томского района открыто новое месторождение песка и суглинка «Кафтан», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Месторождение открыто на основании отчета после геологоразведки, проведенной Томской инвестиционно-строительной компанией. Запасы месторождения по категории С1 составляют: песок — 2 536,045 тыс. куб. м, суглинок — 680,447 тыс. куб. м; по категории С2: песок — 11 279,650 тыс. куб. м, суглинок — 4 378,476 тыс. куб. м.

«Новое месторождение строительного песка и суглинка в районе села Кафтанчиково Томского района позволит обеспечить инертными материалами потребности строительства на левом берегу Томи», — отметил начальник департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Олег Сергеев.

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