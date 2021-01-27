Томский самбист стал вторым на всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 27 января 2021 // Фото: depms.ru

Томский спортсмен Алексей Котик стал обладателем серебряной медали на прошедших в Кургане всероссийских соревнованиях по самбо в честь благоверного князя Александра Невского на призы предприятия «Курганприбор».

Как сообщают в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир стал одним из самых массовых за всю историю проведения соревнований по самбо в Курганской области. В Зауралье приехали более 300 юных спортсменов из 22-х регионов страны.

Томскую область на соревнованиях представили четыре спортсмена, на пьедестал удалось подняться представителю томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Алексею Котику. Он стал вторым в весовой категории 88 кг. Тренируется спортсмен под руководством Анатолия Попова и Максима Соколова. Помимо полагающихся наград Алексей также завоевал право участия в первенстве России, которое пройдет в апреле в Новороссийске.

Еще один томский самбист Ахад Камолтдинов стал пятым в весовой категории до 46 кг.

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