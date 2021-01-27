18+
18+

Томский самбист стал вторым на всероссийских соревнованиях

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт самбо спортсмен победили выиграли томский спорт Томский самбист стал вторым на всероссийских соревнованиях

Томский спортсмен Алексей Котик стал обладателем серебряной медали на прошедших в Кургане всероссийских соревнованиях по самбо в честь благоверного князя Александра Невского на призы предприятия «Курганприбор».

Как сообщают в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир стал одним из самых массовых за всю историю проведения соревнований по самбо в Курганской области. В Зауралье приехали более 300 юных спортсменов из 22-х регионов страны.

Томскую область на соревнованиях представили четыре спортсмена, на пьедестал удалось подняться представителю томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Алексею Котику. Он стал вторым в весовой категории 88 кг. Тренируется спортсмен под руководством Анатолия Попова и Максима Соколова. Помимо полагающихся наград Алексей также завоевал право участия в первенстве России, которое пройдет в апреле в Новороссийске.

Еще один томский самбист Ахад Камолтдинов стал пятым в весовой категории до 46 кг.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Ректор ТГУ назначен и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

Участниками регионального этапа интеллектуального турнира в Томске стали 20 школьников

9 февраля 2021
Томские новости

Структуры Росатома изготовят основное оборудование для строящегося в Северске реактора БРЕСТ-300

17 февраля 2021
Томские новости

Женщина-пешеход попала под колеса Subaru в центре Томска

29 января 2021
Томские новости

В Томской области на треть увеличилось количество пожаров

28 января 2021
Томские новости

К следующему году в Томской области заработает крупный мусоросортировочный комплекс

8 февраля 2021
Томские новости

Новый собственник Гороховских складов в Томске хочет согласовать их реконструкцию с властями

9 февраля 2021
Томские новости

Завтра томичей ждет ветер и мокрый снег

8 февраля 2021
Томские новости

В Томске пропали «Желтые сетки»

25 января 2021
Комментарии для сайта Cackle